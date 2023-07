"Sto bene qui, non voglio andarmene", ma Lozano rischia di finire fuori rosa! De Laurentiis ha un'alternativa

Calciomercato Napoli - La questione Lozano tiene imballato il mercato degli esterni in casa Napoli, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il messicano non ha offerte, motivo per cui De Laurentiis insiste per poter parlare con i suoi agenti. L'alternativa è allungare di un anno il contratto e spalmare i 4,5 milioni di stipendio.

Ma Lozano («sto bene qui, non voglio andarmene») non ci pensa. Rischia davvero di finire fuori rosa a meno che il Los Angeles non alzi l'offerta a 20 milioni di euro”