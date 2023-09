Stipendi Napoli 2023-24, solo 42,5mln per De Laurentiis! Demme in top 5, solo in due guadagneranno meno di Kvaratskhelia

Il Napoli ha chiuso la sessione estiva del mercato 2023/24 con l’acquisto di cinque giocatori a titolo definitivo (Jesper Lindstrom, Jens Cajuste, Natan, Elia Caprile e Walid Cheddira) più il riscatto di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, ed il ritorno dal prestito alla Sampdoria di Alessandro Zanoli. Qual è il monte ingaggi 2023/24 del Napoli?

Per la classifica Calcio&Finanza ha integrato i salari dei nuovi e aggiustando le cifre dei contratti rinnovati. Per il calcolo dello stipendio lordo, sono stati considerati gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. La società di De Laurentiis dovrà pagare 42,5 milioni netti, circa 68 milioni di euro lordi per gli ingaggi.

Napoli stipendi 2023 2024, i giocatori più pagati