"Arrivato in Champagne durante la finestra di mercato invernale del 2021, il 24enne nazionale svedese scoprirà la Serie A la prossima stagione con il Napoli. Jens Cadjus ha indossato la casacca biancorossa 42 volte, segnando 6 gol e fornendo 1 assist. Delaune non dimenticherà i suoi controlli orientati al gioco, le sue finte corporee o il suo salvataggio all'ultimo secondo della partita contro l'Ajaccio (05/03/2023, 26a giornata di Ligue 1 Uber Eats). Jens si unisce ai campioni d'Italia e scoprirà un nuovo campionato. L'SDR ti augura il meglio per il proseguimento Jens!" Questo il saluto ufficiale dello Stade de Reims del cenotrampista Cajuste acquistato oggi dalla SSC Napoli