SSC Napoli, la radio ufficiale: Vicario in cima ai pensieri di Giuntoli se arrivano offerte clamorose per Meret

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore e giornalista Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Bereszynski? Il Napoli lo prende sapendo che Di Lorenzo non potrà giocarle tutte. A proposito dell’intervista di De Laurentiis, è un segnale molto forte dire che Osimhen e Kvaratskhelia resteranno a Napoli. Sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli c’è Guglielmo Vicario, è in testa ai nomi nel caso arrivasse una offerta clamorosa per Alex Meret”