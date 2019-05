Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli valuta tantissimi giocatori come è giusto che sia, Giuntoli ha sessanta nomi sul taccuino. Per quanto riguarda gli esterni ci sono Trippier, Castagne e Di Lorenzo, per il centrocampo arriva Veretout se parte Allan, ma c'è anche Bennacer. In attacco, inutile girarci intorno, è Lozano l'obiettivo primario".