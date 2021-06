SSC Napoli, la radio ufficiale: Spalletti entusiasta della squadra, sta valutando il mercato. Le ultime su Florenzi e Schuurs

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli e le strategie di mercato? Spalletti ne parla molto con De Laurentiis e Giuntoli: è entusiasta dell’organico, ma bisogna essere chiari con i tifosi. Il mercato è in stand-by, bisognerà valutare eventuali proposte per Koulibaly e Fabian: Spalletti è felice dell’organico e sta valutando dei nomi, su tutti D’Ambrosio che ha già allenato all’Inter, che sostituirebbe Hysaj. Idea remota Florenzi, Schuurs arriverebbe al posto di Koulibaly. Emerson Palmieri? Spalletti è felicissimo di questo organico, se gli dicessero di prendere solo D’Ambrosio in aggiunta. Però si valuteranno offerte per Koulibaly e Fabian”