SSC Napoli, la radio ufficiale: "Se Icardi lasciasse l'Inter, Napoli sarebbe la prima scelta!"

Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Interviene Diego De Luca:

"Wanda Nara è in attesa di una telefonata per capire se ci sono i margfini per continuare a Milano, loro vorrebbero restare all'Inter. La priorità è la permanenza.

Se si dovesse arrivare ad un mancato accordo mi è stato riferito: 'E' normale che a tutti i calciatori l'idea di giocare a Napoli e nel Napoli piace per la passione, il calore e i tifosi. Contatti al momento in forma diretta tra le parti non ci sono stati: non si esclude che i club tra loro si sono parlati. Stiamo consigliando a Mauro di lasciare stare la Juventus e la Roma: oggi Icardi ha bisogno di una piazza che lo possa eslatare'.

Napoli sarebbe così la prima scelta in caso di separazione dall'Inter".