A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sta provando a chiudere per il centrocampista marocchino Azzedine Ounahi, ci sarebbero quattro club su di lui ma il giocatore vuole la maglia azzurra. Il club azzurro potrebbe acquistarlo adesso e farlo arrivare in estate per la prossima stagione”