Calciomercato Napoli - "Osimhen in dirittura d'arrivo. L'ufficialità potrebbe arrivare in questo weekend, anche Orestis Karnezis potrebbe rientrare nell'affare anche se dall'entourage del portiere greco ci fanno sapere che il Napoli non li ha ancora informati della possibilità". Questo l'annuncio della redazione di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli.