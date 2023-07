Spunta la pista MLS per Lozano, ipotesi Los Angeles! Arriva un'importante conferma: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Hirving Lozano ora è un obiettivo potenziale anche in America. Come riportato dai media americani, l'attaccante messicano del Napoli piace in MLS e su di lui sarebbe piombato il Los Angeles FC, squadra della California che tra le sue fila ha anche già Carlos Vela, altro messicano diventato un punto di riferimento per tutti i tifosi della Major League.

Lozano idea MLS

L'idea Lozano-Los Angeles FC è stata avvalorata da Marco Garcés, direttore sportivo del club della MLS che in una intervista delle scorse ore ha scherzato sulla possibile trattativa ("Mi avvalgo del quinto emendamento e della facoltà di non rispondere", il tutto con un grossa risata), senza però smentire l'interesse per il calciatore del Napoli. L'unico ostacolo, concludono i media americani, potrebbe essere però rappresentato dall'ingaggio del calciatore, che in azzurro guadagna 4,5 milioni di euro a stagione.