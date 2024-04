Sportmediaset - Sorpasso Juventus, scippano l'attaccante del Lille al Napoli

Calciomercato Napoli - La Juventus di Giuntoli è pronta a piazzare un colpo importante in attacco perché ora la società bianconera sta provando a chiudere il colpo che arriverebbe dalla Francia e potrebbe essere una beffa per il Napoli.

Secondo le ultime notizie di calciomercato riportate da Sportmediaset la Juventus sta accelerando gli sforzi per ingaggiare Edon Zhegrova in estate. Il Lille chiede 10-15 milioni di euro, cifra fattibile per i bianconeri che ora vogliono accelerare e beffare il Napoli.