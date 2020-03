Sportmediaset - Rinnovo Gattuso, segnali positivi dopo l'incontro con De Laurentiis: si attende l'arrivo di Mendes per l'adeguamento dello stipendio

Incontro a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per discutere del rinnovo contrattuale del tecnico della SSC Napoli. Ecco quanto riportato da Sportmediaset ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Aurelio De Laurentiis ha incontrato il tecnico dei partenopei a Castel Volturno per discutere del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021. Un colloquio informale, un faccia a faccia interlocutorio, ma dal quale sono comunque emersi segnali positivi: sia il numero uno del club sia l'allenatore ex Milan hanno manifestato l'intenzione di proseguire il percorso comune iniziato l'11 dicembre, dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. Nelle prossime settimane verranno discussi i dettagli e successivamente potrebbe arrivare la fumata bianca. Oltre al prolungamento dell'accordo, naturalmente, si parlerà anche di un adeguamento dello stipendo (attualmente Gattuso guadagna 1,5 milioni di euro all'anno), ma per approfondire le questioni economiche bisognerà attendere l'arrivo in Italia del procuratore Jorge Mendes, che già era stata una figura decisiva per l'accordo iniziale con AdL, quando Ringhio prese il posto del suo maestro calcistico Ancelotti".