SportMediaset - Milan: addio a Krunic, Koopmeiners può essere il sostituto

Napoli - Il Napoli ha tra gli obiettivi per il centrocampo Teun Koopeminers che ora però può finire al Milan in vista della prossima stagione. Calciomercato attivo per i rossoneri che stanno vendendo Krunic al Fenerbahce come riportato da SportMediaset, intanto, uno dei sostituti che può arrivare è proprio Teun Koopmeiners dell'Atalanta.