SportMediaset - Liverpool su Zielinski: Juventus, Inter e Napoli resterebbero beffate

Il Napoli sta provando da tempo a rinnovare il contratto di Piotr Zielinski ma senza riuscire a trovare la giusta intesa al momento. Per questo motivo c'è la seria possibilità che il centrocampista polacco vada via.

Calciomercato Napoli: Zielinski in uscita, è asta

E' pronta a generarsi una vera e propria asta per Piotr Zielinski in scadenza di contratto col Napoli nel 2024. Secondo quanto riportato da SportMediaset, adesso anche il Liverpool si sarebbe inserito nella corsa per il centrocampista e il club inglese potrebbe beffare Inter e Juventus.