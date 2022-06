Sportmediaset - Koulibaly può restare fino alla scadenza del contratto

Calciomercato Napoli - Koulibaly potrebbe restare anche a scadenza. Lo ipotizza il sito di Sportmediaset che fa il punto della situazione sul difensore del Senegal.

Koulibaly resta al Napoli

Ecco cosa scrive Sportmediaset:

"E se alla fine Kalidou Koulibaly restasse un ultimo anno al Napoli? La situazione contrattuale, il difensore andrà in scadenza a giugno 2023, e l'interesse del Barcellona sembravano presagire un addio ma gli scarsi progressi sul fronte catalano e un rinnovo che sembra impossibile portano a pensare che il franco-senegalese possa giocare anche la prossima stagione con la maglia azzurra per poi andarsene a parametro zero"