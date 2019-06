Sportmediaset - Joao Cancelo vicino al Manchester City, lascia la Juventus dopo un anno

Hysaj può terminare alla Juventus con l'approdo di Maurizio Sarri. L'albanese può vestire la maglia bianconera con la cessione di Joao Cancelo. Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Manchester City è vicino al terzino portoghese. L'operazione si aggira intorno ai 50 milioni, ovvero dieci in più rispetto a quelli spesi un anno fa per prenderlo dal Valencia, dopo che l’Inter non aveva esercitato l’opzione per riscattarlo. L’affare è stato imbastito da tempo ed è vicinissimo alla conclusione definitiva.