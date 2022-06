Sportmediaset - Caso Fabian Ruiz: Spalletti contro la società, non vuole metterlo fuori rosa

Calciomercato Napoli - Caos in casa Napoli per quanto riguarda la situazione legata a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 e non vuole rinnovare per andare via a zero il prossimo anno. Una situazione che non piace assolutamente al Napoli che potrebbe decidere di adottare la stessa linea dura utilizzata con Milik nel 2020 tenendo il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz fuori rosa a Napoli.

Napoli: caso Fabian Ruiz, Spalletti è con il giocatore

Arrivano le ultime da Sportmediaset sul caso Fabian Ruiz e il Napoli con Spalletti che si schiera contro la società. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e non vuole rinnovare il contratto offerto da De Laurentiis. Questo spinge il giocatore verso l'addio ma a parametro zero il prossimo anno. Ecco che allora la società del Napoli pensa di mettere Fabian Ruiz fuori rosa come capitato a Milik nel 2020, poi andato via a gennaio. Una situazionce che spaventa Spalletti che non ha intenzione di fare a meno del calciatore e non è allineato con la società riguardo questa scelta di una linea dura. Ecco quanto scrive Sport Mediaset:

"De Laurentiis sembra invece intenzionato a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per proteggere l'investimento sullo spagnolo e convincere il diretto interessato a firmare un nuovo accordo. Tutto col mercato sullo sfondo. Se al club azzurro dovesse infatti arrivare un'offerta importante già in questa sessione, allora Fabian Ruiz potrebbe svuotare subito l'armadietto e cambiare squadra. Ipotesi plausibile per evitare un estenuante e logorante braccio di ferro che non gioverebbe a nessuno. Né al Napoli, né a Fabian Ruiz, né a Spalletti, che difficilmente potrebbe accettare il diktat della società di tenere il giocatore in panchina per problemi legati al rinnovo".