Sportmediaset - Emerson Palmieri vuole riabbracciare Spalletti, Napoli in vantaggio sull'Inter!

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei nomi più volte accostati al Napoli negli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e che piace, oltre che agli azzurri, anche all'Inter per il 3-5-2 che ha in mente Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, però, l'italobrasiliano preferirebbe gli azzurri ai nerazzurri perché vorrebbe tornare a lavorare agli ordini di Luciano Spalletti. Resta, però, da risolvere il nodo dell'ingaggio dal momento che a Londra percepisce 4 milioni annui.