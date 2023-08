Calciomercato Napoli - Doppio colpo in attacco del Paris Saint Germain: lo annuncia SportMediaset.

Mercato Napoli, il PSG vira su Gonçalo Ramos

Oltre a Ousmane Dembelé il cui arrivo ormai è imminente, infatti, sarebbe fatta anche per Gonçalo Ramos del Benfica per il quale c’è stato l’affondo ieri. Accordo raggiunto col club lusitano per 80 milioni di euro.

Doppio acquisto - evidenzia Mediaset - che fa felice anche il Napoli che potrà tenersi stretto Victor Osimhen almeno per un’altra stagione.