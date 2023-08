Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Mercato:

"Zielinski non va all'Al-Ahli ma aspettiamo la certificazione della permanenza. L'attenzione del Napoli è tutta su Gabri Veiga per il quale non sarà pagata la clausola, colpo per il futuro da 35 mln più bonus. Sacrificato Demme, l'Empoli cerca Gaetano".