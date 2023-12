Sportitalia - Zanoli verso l'addio, arrivate tre richieste: spunta un possibile scambio

Calciomercato Napoli. Alessandro Zanoli potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: l'esterno reclama più spazio ed il club di De Laurentiis sta valutando la sua cessione.

Di Zanoli ne ha parlato anche Alfredò Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato:

Alessandro Zanoli lascerà quasi sicuramente il Napoli per andare a giocare. Ci sono almeno due o tre richieste da valutare, il Genoa sta insistendo per il classe 2000 e confida di mantenere il vantaggio sulla concorrenza. Un discorso è stato avviato anche con il Verona, in un’operazione che porterebbe Faraoni a Napoli, lo stesso Faraoni che già la scorsa estate era stato trattato dal club di De Laurentiis. In quel ruolo il Verona ha però Tchatchoua che sta facendo bene.