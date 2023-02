Sportitalia - Vicario-Napoli, nome in evidenza da maggio: fumata bianca solo in un caso

Guglielmo Vicario ha confermato di essere un fenomeno. L’Empoli non ha mai pensato di cederlo a gennaio, sarà inevitabile sacrificarlo nella prossima sessione. La valutazione salirà oltre i 15mln.

Guglielmo Vicario

Vicario piace al Napoli

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, occhio al Napoli che lo aveva messo in lista addirittura lo scorso maggio quando non era ancora sicuro il rinnovo di Meret. Oggi il Napoli è estremamente concentrato sulla lotta scudetto e sulla Champions, ma in caso di addio di Meret, proprio Vicario sarebbe il primo nome della lista azzurra. E con l’Empoli sono stati accennati i discorsi relativi a Tommaso Baldanzi.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli