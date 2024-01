Alfredo Pedullà parla durante lo Speciale CalcioMercato in onda su Sportitalia:

"Operazione Traoré in dirittura d'arrivo: l'affare si chiuderà in prestito con diritto di riscatto. Non è un calciatore pronto, ha avuto anche la malaria e dovrà superare le visite mediche e per questo motivo va avanti il discorso con la Fiorentina per Barak. Il discorso non esclude la trattativa Samardzic che procede".