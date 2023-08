Sportitalia - Sondaggio della Lazio per Mario Rui: se non rinnova col Napoli...

Calciomercato Napoli - Prove di rinnovo per Mario Rui con il Napoli: ieri c’è stato un incontro per parlare del suo prolungamento fino al 2026. Intanto, ci prova la Lazio?. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia:

"Capitolo terzino sinistro: la Lazio sta sempre osservando le evoluzioni legate al rinnovo di contratto di Mario Rui (nei giorni scorsi c’era stato un sondaggio della Lazio, vedremo eventuali sviluppi nei prossimi giorni), ma allo stesso tempo continua a lavorare per Luca Pellegrini. Quest’ultimo ha messo in stand by qualsiasi tipo di trattativa, aspetta ancora la Lazio, c’è l’apertura della Juve ma bisogna trovare un accordo legato all’ingaggio dello specialista romano".