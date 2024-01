Sportitalia - Scambio Napoli-Udinese per Nehuen Perez: 18 milioni più Ostigard in prestito!

Ultime news calciomercato - Giornata intensa di lavoro sul mercato per il Napoli, che dopo aver chiuso per Leander Dendoncker, fatto passi in avanti per Nehuen Perez e definito il rinnovo di contratto di Matteo Politano, lavora anche per il nuovo difensore.

Ed arrivano aggiornamenti da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che parla di un possibile inserimento nell'affare Nehuen Perez di Ostigard in prestito:

"Perez-Napoli: si lavora sulla base di 18 milioni più bonus. E può entrare Ostigard in prestito, all’Udinese il profilo piace: nulla di definito, ma riflessioni in corso".

Ricordiamo infatti che al momento la lista dei 25 per la Serie A del Napoli è completa: serve liberare qualche slot, per i nuovi arrivi dal mercato.