Sportitalia - Salernitana, in arrivo Sepe dal Parma prima del match contro il Napoli

Luigi Sepe sta per uscire da un lungo periodo senza un senso e senza un perché, come racconta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale:

"Spettatore non pagante a Parma, un contratto lungo e da un circa milione a stagione. Eppure fino a qualche anno fa era stato avvistato anche ai grandi club, prima di un declino totale. In mattinata è stato raggiunto l’accordo con il Parma, sarà il nuovo portiere della Salernitana come raccontato ieri e com’era chiaro dopo la decisione della Samp di non cedere (almeno per ora) Falcone. In ogni caso Sepe avrà l’opportunità di giocare e di tornare a sentirsi un portiere dopo un lungo e difficilissimo periodo"