Sportitalia - Rivoluzione attacco Napoli: piace Arnautovic, sondaggio Lazio per Mertens

Il portale di Alfredo Pedulla, giornalista di Sportitalia, prospetta una piccola rivoluzione nel Napoli, in particolare nel reparto offensivo. Piace Arnautovic e sarebbero meno azzurri sia Mertens che Petagna.

Calciomercato Napoli

Arnautovic è un pilastro del Bologna, ha un contratto importante, ma gli piacerebbe fare un salto di qualità, come ha ammesso recentemente lo stesso Mihajlovic. Apprezzato dalla stessa Juve e dal Napoli che potrebbe preparare una rivisitazione nel reparto offensivo, a prescindere da Osimhen che andrebbe via solo per una mega proposta. Molto dipenderà dal rinnovo di Mertens (che ha dato la precedenza al Napoli per essendoci stato un sondaggio della Lazio) e dal futuro di Petagna.

