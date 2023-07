Sportitalia - Rinnovo Osimhen, distanza solo sulla clausola: le cifre proposta da Calenda e ADL

Calciomercato SSC Napoli - L'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha parlato del futuro di Osimhen attraverso il suo sito ufficiale:

"Ieri sera una sola fonte aveva dato l’imminente incontro tra Roberto Calenda, agente di Osimhen, e il Napoli per parlare del rinnovo di contratto. Venduta come una notizia sensazionale, nel gioco del “copia-incolla” che hanno seguito quasi tutti, doveva anche essere verificata la portata della notizia. E saremmo arrivati alla logica conseguenza che Calenda non aveva fissato alcun appuntamento con De Laurentiis, piuttosto era una visita di cortesia al suo assistito in ritiro (probabilmente per parlare anche di cose extra calcio). Nelle intenzioni del club resta, comunque, il desiderio di arrivare a una soluzione-rinnovo con ingaggio tra 7 e 8 milioni a stagione. E con clausola che per il Napoli dovrebbe essere da 140-150, per l’entourage del calciatore da 110-120 al massimo. E comunque anche una clausola da 110-120 avrebbe in proporzione un ingaggio superiore ai 7-8 milioni a stagione. Ma, all’interno di un rapporto eccellente, si cercherà di arrivare a una soluzione che vada bene a tutti. Alla larga da incontri-fantasia…".