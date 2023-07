Sportitalia - Rinnovo Osimhen: contatti con Calenda, la clausola non sarà di 100 milioni

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e la situazione che riguarda il futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è in scadenza 2025 e bisogna ora capire se si troverà un accordo per il rinnovo e inserire una clausola per accontentare tutti in vista del prossimo anno.

Napoli: rinnovo Osimhen, le ultime da Sportitalia

Napoli - Durante la trasmissione di calciomercato di Sportitalia sono arrivate le parole di Alfredo Pedullà sulla questione Osimhen:

"Ci saranno colloqui con Calenda per il rinnovo di Osimhen riguardo l'inserimento di una clausola che non mi aspetto sarà di 100 milioni. Intanto, atteggiamento esemplare di Osimhen nel ritiro del Napoli".