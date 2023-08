Sportitalia - Rinnovi: accordo vicino per Osimhen, si riapre la pista Zielinski

Notizie Calcio Napoli – Il collega ed inviato di Sportitalia a Castel di Sangro, Manuel Parlato, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sportitalia Mercato”:

“Mercato? Sono arrivate impressioni positive positiva dalla presenza di Zielinski e Osimhen dal primo minuto contro l’Apollon, entrambe trattative avviate. De Laurentiis ha detto che il nigeriano rimarrà, per il rinnovo le parti sono vicine, è prevista una doppia clausola per l’Europa e per l’Arabia, bisogna capire quali saranno le cifre. Ad oggi il tetto ingaggi del Napoli ammonta a 68 milioni, offrirne 10 tra base fissa e bonus è uno sforzo importante. Per Zielinski si è riaperta la possibilità di restare. Sarebbe una scelta di vita perché la famiglia sta bene a Napoli e sarebbe disposta anche a rinunciare all’offerta araba”.