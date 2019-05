Sportitalia - Ramadani e i rapporti Juve-Chelsea, una spinta in più per Sarri in bianconero

Falì Ramadani è sempre più l’uomo mercato per il Chelsea. Ha avuto un ruolo importante nell’operazione che un anno fa ha portato Sarri dal Napoli a Londra, poi era stato decisivo nell’affare Higuain che aveva certificato gli ottimi rapporti tra la Juve e il club di Abramovich. Non solo: Ramadani ha anche un eccellente feeling con Fabio Paratici. Ecco perché, in virtù di quanto appena raccontato, diventa più facile pensare che Sarri – per noi in pole su Inzaghi già da venerdì 17 maggio – possa essere liberato dal Chelsea per la Juve senza troppi problemi, nonostante i due anni di contratto che lo legano ai Blues. Sarri resta infatti il nome in cima alla lista di Agnelli per il dopo Allegri, a maggior ragione considerati i rapporti con il Chelsea che – a differenza di quanto accaduto con Conte a suo tempo – mai è andato in rotta di collisione con il tecnico ex Napoli. E la Juve aspetta sapendo di poter contare su una spinta in più…