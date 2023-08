Sportitalia - Possibilità Pafundi, tutto tace per Samardzic

Notizie Calcio Napoli – Dopo il mancato arrivo di Garbi Veiga il Napoli è costretto (nel caso volesse agire ancora sul mercato) a trovare un nuovo nome per la mediana.

Il collega ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha riportato degli aggiornamenti in merito ai microfoni di Sportitalia:

“Pafundi ha un rinnovo che non ha perfezionato, è legato all’Udinese ma fin quando non rinnova gli spifferi ci possono essere. Non ho notizie di Samardzic, l’Udinese sta vendendo Beto e se il portoghese dice addio allora il serbo resta".