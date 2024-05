Sportitalia, Pedullà: "Conte farà di tutto per portare Lukaku al Napoli! La verità sullo scambio col Chelsea con Osimhen"

Calciomercato SSC Napoli - Antonio Conte, con ogni probabilità, approderà al Napoli nei prossimi giorni ed è subito stato accostato Romelu Lukaku agli azzurri. Ne ha parlato in un editoriale su Youtube, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Queste le parole di Pedullà su un approdo nel prossimo calciomercato di Lukaku nel Napoli di Antonio Conte:

"Appare naturale accostare Romelu Lukaku ad Antonio Conte. La domanda nasce spontanea: come giocherà Antonio Conte? Il 4-4-2 che si tramuta in 4-2-4 era il modulo che lo faceva impazzire, mi disse. Poi nel tempo è passato anche alla difesa a tre. Non so come giocherà al Napoli, se 4-4-2/4-2-4 o con la difesa a tre, lo chiederemo a lui. Il Napoli vorrà blindare Kvaratskhelia, poi c'è la suggestione Chiesa: vediamo. Conte gradirebbe Lukaku, lo ha fortemente voluto nella sua esperienza all'Inter. Il centravanti guadagna circa dodici milioni lordi di euro a stagione, con un contratto che scade nel 2026 col Chelsea. Una cifra simile a quella di Osimhen. Lo scambio con Osimhen chiaramente non può naturalmente essere alla pari. Ricordiamo che Osimhen ha il sogno Premier League.

Il Chelsea dovrebbe mettere sul piatto una certa somma oppure inserire qualche altra pedina per convincere il Napoli. Bisogna vedere se Osimhen voglia andare o meno al Chelsea, oppure preferisca un altro club di Premier League. Però, quando senti Conte e quando parli di Conte, gli devi accostare in automatico Lukaku. Voi potete giudicare o fare altri nomi di attaccanti perfetti per Conte. Ci sono dei nomi, ma non li voglio dire adesso. Per me Conte vuole portarsi dietro i suoi fedelissimi. Faccio una scommessa: io sono convinto, e voi la potete pensare diversamente, che con Conte accanto il signor Romelu Lukaku farebbe la differenza e verrebbe a Napoli con il massimo delle motivazioni".