Sportitalia - Palladino alla Roma come nuovo allenatore: il Monza sceglie tra Gilardino e Sottil

Calciomercato Napoli - Il futuro di Raffaele Palladino sarà in una nuova squadra di Serie A. Perché è pronto a diventare il nuovo allenatore in un un grande club italiano, presto potrebbero esserci novità come annunciato da Sportitalia.

Sportitalia: Palladino alla Roma, Monza su due allenatori

A dare la notizia sono i colleghi di Sportitalia che annunciano il cambio allenatore della Roma a fine stagione e parlano di Raffaele Palladino come possibile prima opzione per la panchina giallorossa. Il tecnico napoletano che è seguito da più club, tra cui il Napoli, potrebbe andare alla Roma. Al suo posto il Monza valuta due piste: Gilardino e Sottil.