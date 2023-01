Sportitalia - Ounahi si può, accordo vicino per 10mln prima del mondiale: spunta la speranza del Napoli e la nuova formula

Alfredo Pedullà ha parlato durante lo Speciale CalcioMercato di Sportitalia:

“Il Napoli sta lavorando per il futuro. Se ci fosse la possibilità di prendere e lasciare, lo farebbe. Ounahi? Il Napoli ha lavorato benissimo a fari spenti fino all'inizio del Mondiale. Cifra di 10mln, quanto Kvaratskhelia, ma il Mondiale ha portato il suo valore a 20mln. Il Napoli spera che l'effetto mondiale si possa spegnare e non ci siano aste. Sui 14-16mln gli azzurri vorrebbero chiudere. Il Napoli lavora su Adama Traorè a parametro zero se dovesse partire uno tra Lozano e Politano. Ounahi potrebbe essere acquistato e lasciato in prestito: non ci sono posti da extracomunitari in questo momento in rosa”.