Sportitalia - Osimhen-Napoli, tutte le cifre dell'affare: ingaggio importante, svolta entro le prossime 24 ore

Una storia infinita, che va avanti per noi dallo scorso 18 maggio. Ci riferiamo al trasferimento di Victor Osimhen al Napoli, una trattativa destinata ad essere tra le più importanti dell’intera sessione di calciomercato, non soltanto perchè sarà il più grande investimento della gestione De Laurentiis. Ecco le ultimissime: come vi avevamo già anticipato, nell’operazione può entrare il portiere Karnezis, che piace il Lille. Nelle ultime ore c’è stata un’ accelerata con il diretto interessato che ha ormai sciolto tutte le riservare. Intendiamoci, la trattativa andrà lo stesso in porto, ma l’inserimento di Karnezis consentirebbe di risparmiare su qualche bonus. La base d’intesa, infatti, è di 50 milioni (questa cifra vi abbiamo sempre fatto, a scanso di qualsiasi equivoco o di inammissibili giochi al rialzo) più il cartellino di Karnezis con sconto sui bonus. Osimhen aveva avuto una promessa d’ingaggio da tre milioni + bonus per arrivare a 4, sulla parte fissa ci sarà un ulteriore scatto che lo porterà ad avvicinarsi proprio a 4 milioni, i bonus lo aiuterebbero a guadagnare ancora di più. Le notizie di inserimenti di altri club erano e sono destituite di fondamento. Possiamo dire, adesso, che – dopo una maratona di due mesi e mezzo – siamo all’invocata e auspicata svolta che arriverà entro 24 ore. Osimhen e il Napoli: presto toccherà a De Laurentiis.