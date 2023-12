Sportitalia - Napoli su Soumarè per il centrocampo, gli azzurri lo seguono dall'estate: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il club di Aurelio De Laurentiis cerca un centrocampista per gennaio ed uno dei nomi caldi è quello di Boubakary Soumaré. 

A parlarne è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato: 

Boubakary Soumaré in orbita Napoli: è una notizia della scorsa estate che può tornare attuale visto che il club azzurro cerca un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa che andrà in Coppa d’Africa. Il classe 1999 era stata proposto al Napoli dal Leicester retrocesso, ma alla fine Soumaré è andato in prestito al Siviglia. Una situazione che può tornare di moda in casa Napoli, comunque un nome da seguire.