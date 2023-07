Sportitalia - Napoli, è scatto per Mavropanos come sostituto di Kim: le cifre

La necessità di blindare Osimhen, ma anche la volontà di ingaggiare un difensore centrale forte che possa sostituireKim.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Tra i vari Kilman e Danso, valutazioni molto alte, nelle ultime ore ha scalato posizioni Konstantinos Mavropanos, 26 anni il prossimo dicembre, gigante di 195 centimetri dello Stoccarda. Ci sono contatti fitti in corso, il profilo piace molto, di sicuro un profilo di spessore. Valutazione di circa 25 milioni, qualità indiscutibili: non escludiamo altre piste, ma il Napoli ora può decidere di uscire definitivamente allo scoperto per Mavropanos".