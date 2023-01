Sportitalia - Napoli, pronti tre rinnovi. Sirigu e Demme in bilico, novità anche per Ounahi

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale CalcioMercato:

“Il Napoli non ha necessità sul mercato. I punti di domanda sono Demme e Sirigu che ha Reggina e Cagliari che pressano per la fumata bianca. Pensava di essere protagonista ma con Meret non c'è spazio. Su Demme ci sono due club tedeschi. Per Lobotka e Rrahmani, oltre che per Di Lorenzo ci sarà il rinnovo e sarà ufficializzato a breve. Per Ounahi e Adama Traorè si lavora per il futuro”.