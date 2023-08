Sportitalia - Napoli mercato chiuso? Da osservare la situazione Zanoli, occhio al nome a centrocampo

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Jesper Lindstrom ma il mercato azzurro è da considerarsi chiuso?

Su questo si è espresso l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di “Sportitalia Mercato”:

“Il mercato del Napoli è chiuso? Ancora no, lascio un 10% di apertura. A centrocampo non sono andati avanti sul discorso Lo Celso. Zanoli vuole andare a giocare ma i partenopei non vogliono cederlo, su di lui però rimane lo Sporting; se dovesse partire allora arriverebbe Faraoni. Il terzino vuole avere chance di giocare, sa di avere poche possibilità di giocare a causa della presenza di Giovanni Di Lorenzo”.