Alfredo Pedullà ha parlato di Gabri Veiga ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale calciomercato:

"Il Napoli sta lavorando molto per chiudere la trattativa con il Celta Vigo per Gabri Veiga. Si lavora in questi minuti, lo si farà per tutta la notte per trovare l'accordo: 35mln bonus compresi l'offerta con percentuale sulla rivendita".