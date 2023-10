Sportitalia - Napoli, disponibilità totale di Conte ma senza clausole e penali: ecco quanto costerebbe a De Laurentiis, le cifre

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia Mercato del futuro di Rudi Garcia e del nome di Antonio Conte per sostituirlo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo scoperto che le bugie non le diciamo noi, ma anche De Laurentiis che oggi ha parlato di Thiago Motta e Luis Enrique. Per tanto tempo ha cercato di vendere che l'unico nome trattato veramente era Rudi Garcia, invece ha confermato che non era la prima scelta e ha confermato i nomi di cui parlavamo in estate. Per me per riparare il danno deve portare solo Antonio Conte a Napoli: tutti gli altri allenatori sarebbero dei riempitivi. Se non riuscisse a prendere Conte, dovrebbe cambiare uguale, dopo le dichiarazioni di oggi. Dopo le parole di oggi è stato ufficiosamente esonerato, farlo tornare domani e farlo allenare da sfiduciato non ha senso".