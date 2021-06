Sportitalia - Mykolenko-Napoli, cresce l'interesse: diventa l'obiettivo numero uno in difesa! Si chiude per meno di 15 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli fa partire l'assalto a Vitalij Mykolenko della Dinamo Kiev! Arrivano le ultime notizie di calciomercato del Napoli riguardo il giovane terzino sinistro Mykolenko.

Mykolenko Napoli

Calciomercato: Mykolenko-Napoli, si chiude: le cifre

Ecco quanto rivelato dal collega Rudy Galetti di Sportitalia:

"Cresce l'interesse del Napoli per Mykolenko. Con l'uscita di Hysaj (verso la Lazio), il terzino sinistro della Dynamo Kiev diventa l'obiettivo n. 1 per gli azzurri. L'operazione per il classe 99 si può chiudere con un investimento di circa 13/14 milioni".