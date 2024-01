Calciomercato Napoli - “Si attende di finalizzare per Samardzic, le commissioni e tutto erano ok e si andava dritti verso la fumata bianca. Ora bisogna capire cosa sia successo ma nel frattempo si prova a chiudere. Il difesa si parla Perez dell’Udinese ma io dubito che possa smobilitare a gennaio. Confermo invece sondaggio per Barak”. Così Alfredo Pedullà sul mercato del Napoli negli studi di Sportitalia.