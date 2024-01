Sportitalia - Mossa a Sorpresa di ADL per Ngonge, il prezzo sale: ecco la valutazione

Secondo quanto riferito dal portale di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia esperto di mercato, ha riferito alcuni aggiornamenti circa l'interesse del Napoli per Ngonge del Verona:

"Cyril Ngonge è il gioiello del Verona, lo dicono anche i numeri: 6 gol in questo campionato, 5 nella scorsa stagione determinanti per la salvezza (arrivò a gennaio a zero). C’è qualche novità da raccontare, emersa nelle ultime ore. La prima: la valutazione sale da 11-12 più bonus, a 15-16 di base fissa più bonus, l’Hellas lo ritiene indispensabile e lo cederebbe solo per una grande offerta. La seconda: ieri si è mosso in prima persona Aurelio De Laurentiis con una telefonata, a sorpresa dopo l’arrivo di Traoré. Per il presente o per il futuro lo vedremo, ma il Napoli ha fatto una mossa importante. E la Fiorentina si è informata nelle ultime ore, un obiettivo da fine dicembre (non l’unico), ma tenendo conto che la valutazione di Ngonge sta salendo".