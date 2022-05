Sportitalia - Mertens mette in stand by la Lazio, vuole il rinnovo col Napoli! Politano da valutare

Calciomercato Napoli - Dries Mertens è attualmente in vacanza, poi fisserà il famoso incontro con De Laurentiis. Per capire la fattibilità del rinnovo con gli azzurri. Intanto, arrivano le sireneLazio con Sarri che lo vorrebbe di nuovo con sè, nel caso il rinnovo non andasse a buon fine col Napoli. Dall'altro lato c'è Matteo Politano che dopo una stagione non brillantissima sarà valutato dalla SSC Napoli: permanenza o cessione?

Calciomercato Napoli, il futuro di Mertens e Politano

Ma Dries Mertens ha già deciso fra Lazio e Napoli, lo scrive Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, sul suo sito. Mentre è tutto da scrivere il futuro di Matteo Politano:

"De Laurentiis ha due situazioni da chiarire. La prima chiama in causa il rinnovo di contratto di Dries Mertens, in scadenza a giugno. E proprio il belga ha dato la precedenza al Napoli, mettendo in stand-by alcuni significativi sondaggi (in primis quello della Lazio), proprio perché il suo desiderio sarebbe quello di restare in maglia azzurra. Da valutare anche il futuro di Politano che non ha disputato una stagione da tramandare, anzi. Quindi la sua conferma è tutt’altro che scontata".