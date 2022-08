Sportitalia - Mertens alla Juve o l'Inter, non ci sono conferme: Marsiglia e Galatasaray ci provano

Calciomercato Napoli -

Dries Mertens è stato accostato all’Inter e la Juventus, ma non abbiamo riscontri sul fatto che i nerazzurri vogliano fare un’altra punta. A proposito: Sanchez non aveva risolto ieri, neanche oggi, forse accadrà entro domani per andare al Marsiglia. Ma le notizie vanno date quando c’è una firma, per il momento. Tornando a Mertens, che piaccia alla Juve non ci sono dubbi ma non abbiamo altri riscontri, anzi esattamente il contrario. La Salernitana ci sta provando, Sarri ha un grande rapporto con Mertens ma la Lazio almeno fin qui non ha fatto una proposta ufficiale. Mertens ha almeno quattro proposte dall’estero quando smaltirà la delusione Napoli deciderà. Il Galatasaray è una esclusiva di Fanatik di 10 ore fa, il Marsiglia ci sta provando da settimana, Dries sceglierà con calma.