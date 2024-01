Il portale Sportitalia.com riferisce gli utlimi aggiornamenti circa la trattativa tra il Napoli e la Salernitana per il terzino destro Pasquale Mazzocchi:

Colpo in chiusura per il Napoli: è in arrivo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. Il club partenopeo ha trovato l'accordo con i granata e già domani potrebbe essere il giorno delle visite mediche di rito per l'esterno.