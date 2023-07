Sportitalia - Manchester United scatenato: accordo con Amrabat e Hojlund

Napoli - Il Manchester United guarda in Serie A e, nonostante i problemi economici, continua ad investire in maniera forte. Lo fa ora per chiudere il trasferimento di due giocatori dal campionato italiano: Amrabat e Hojlund, entrambi che piacciono al Napoli.

Calciomercato Serie A: Hojlund e Amrabat al Manchester United

Hojlund e Amrabat al Manchester United entro i prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Sportitalia c'è l'accordo del club inglese con la Fiorentina per l'aquisto di Amrabat per 30 milioni di euro. Per Hojlund, invece, entro giovedì il Manchester United dovrebbe versare all'Atalanta 75 milioni compresi bonus.