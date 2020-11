Sportitalia - Maksimovic, l'Inter sulle sue tracce da gennaio. Presto nuovi contatti con il Napoli per il serbo

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Resta ancora in bilico il futuro di Nikola Maksimovic, difensore del Napoli con il contratto in scadenza questa estate. Sulle sue tracce c'è da tempo anche l'Inter, come confermato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio portale:

"Contratto in scadenza, come quello di Mertens, un agente come Ramadani che ha chiesto un congruo aumento e al momento non ci sono accordi. Probabilmente le parti si riaggiorneranno molto presto, intanto l’Inter resta in contatto, fortemente interessata a un profilo del genere a parametro zero".